شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، على اثر تعرض السهم للضغط السلبي بعد ثبات مستوى المقاومة المحوري 18.50، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.22% ليخسر السهم نحو 4 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.40 ومستوى المقاومة 18.50.