شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يهاجم مقاومة مفصلية – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 35.50، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.07% بما يعادل 1.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يدعمه استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 35.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.45 ومستوى المقاومة 38.00.