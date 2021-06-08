شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يواصل الصعود – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مشاركة ريت (4335) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 0.18% ليكسب السهم نحو 2 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 11.24 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.82 ومستوى المقاومة 11.24.