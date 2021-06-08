شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يحلق عالياً– تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,546.10، ليستهدف مستوى المقاومة 3,770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,546.10 ومستوى المقاومة 3,770.00.