شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمانة للتأمين (8310) تراجعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% ليخسر السهم نحو 60 هللة.

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 60.88، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 54.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.37 ومستوى المقاومة 65.86.