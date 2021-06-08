الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 08-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 34.40 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,540.17.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

105

عدد أسهم الشركات الخاسرة

73

عدد أسهم الشركات الثابتة

20

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

198

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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