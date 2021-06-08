شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7750 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7754، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7748، بينما حقق الأعلى له عند 0.7764.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 23 في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 37 مقابل 32 في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 74.4$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 8.18 مليون مقابل 8.12 مليون في آذار/مارس.

ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في الجمعة الماضية تراجع معدلات البطالة إلى 5.8% مقابل 6.1% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 5.9%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية 559 ألف وظيفة مضافة مقابل 278 ألف وظائف مضافة، دون التوقعات عند 645 وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدين نوه في نهاية الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي عقده في البيت الأبيض، لكون تقرير الوظائف لشهر أيار/مايو يظهر بوادر على تقدم في الاقتصاد الأمريكي، معرباً عن كون نشاط التصنيع هو الأقوى منذ 15 عاماً، ومضيفاً أنه "لا يوجد دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنمو أسرع منا، الآن 52% من الأمريكيين ملقحين بالكامل، التقدم الاقتصادي والصحي بسبب البرامج الحكومية".

كما أفاد بايدن الجمعة الماضية بأنه "في الأسابيع القادمة، ستتخذ الإدارة إجراءات لمعالجة مخاوف سلسلة التوريد"، وفي سياق أخر، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن على الرئيس الأمريكي بايدن المضي قدماً في خطط الإنفاق الخاصة به حتى إذا أدى ذلك إلى حدوث تضخم يستمر حتى العام المقبل، مضيفة أنه بيئة أسعار الفائدة "المرتفعة قليلاً" ستكون "ميزة إضافية".