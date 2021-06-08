شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6815 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 6900 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة اخرى لمستوى الدعم 6700نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,805 بينما مستوى المقاومة هو 6,829 نقطة