شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 08-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10770 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10708نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10700 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,688 بينما مستوى المقاومة هو 10,750 نقطة