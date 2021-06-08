شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.0% مقارنة بانكماش 1.3% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 1.2% ومقابل نمو 2.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم انكماش 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي والتوقعات بانكماش 0.2% ومقابل نمو 0.3% في القراءة السنوية للربع الرابع.