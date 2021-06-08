شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.55 تريليون ين مقابل 1.70 تريليون ين في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.60 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,322 مليار ين مقابل 2,650 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 1,501 مليار ين.