شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 ماركات سيارات مبيعا خلال مايو 2021 في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا بعدد 3305 سيارة، وجاءت وفى المركز الثانى سيارات نيسان بحوالي 1651، وفى المركز الثالث سيارات تويوتا 1643، والمركز الرابع سيارات ام جى 1621، المركز الخامس سيارات هيونداى 1506، وفى المركز السادس سيارات كيا 1267، المركز السابع سيارات سوزوكى1113.

أما المركز الثامن فكان من نصيب سيارات بيجو بحوالي 1021، المركز التاسع سيارات سكودا 926، وفى المركز العاشر سيارات فيات بعدد 899.