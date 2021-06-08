شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إحلال الميكروباص المتهالك.. خطوات حصولك على سيارة جديدة ضمن مبادرة التخريد والان مع تفاصيل الخبر
- ضم سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر لمبادرة التخريد.
- لو عندك ميكروباص بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر يمكن الاستفادة من المبادرة.
- صرف حافز أخضر بنسبة 25٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.
- أسعار الميكروباص التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق.
- نسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
- أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكى والأجرة
- تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك على مالكي الميكروباص.
- السماح بتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى عبر موقع جو جرين.
- الحكومة وافقت على اعتماد بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة».
- السماح باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية، منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.