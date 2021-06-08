شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إحلال الميكروباص المتهالك.. خطوات حصولك على سيارة جديدة ضمن مبادرة التخريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة العمل بقوة على مبادرة إحلال السيارات، والتي جري تعديلها خلال الفترة الأخيرة، لتشمل تسهيلات أوسع للراغبين في الاستفادة من المبادرة خاصة السيارات الميكروباص التي مر علي تاريخ تصنيعها 20 سنة فأكثر، حسب التفاصيل التالية..

- ضم سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر لمبادرة التخريد.

- لو عندك ميكروباص بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر يمكن الاستفادة من المبادرة.

- السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو 2021.

- صرف حافز أخضر بنسبة 25٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.

- أسعار الميكروباص التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق.

- نسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

- أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكى والأجرة

- تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك على مالكي الميكروباص.

- السماح بتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى عبر موقع جو جرين.

- الحكومة وافقت على اعتماد بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة».

- السماح باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية، منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.