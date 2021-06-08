شكرا لقرائتكم خبر عن تكاليف الأعلاف تدفع مربي المواشي لزيادة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجمع مختصون في قطاع المواشي على أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر في أسعار المواشي لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى، مشيرين إلى أن المستثمرين سيلجؤون إلى رفع أسعار المواشي من 50 إلى 100 ريال لتعويض خسائرهم من زيادة أسعار الأعلاف لا سيما الشعير الذي زاد ليصل إلى نحو 65 ريالا من أصل 40 ريالا.

وقال الناشط الاجتماعي ورئيس رابطة مربي مواشي المملكة سعود الهفتاء لـ ”الخليج 365”: إن أسعار الشعير سجلت ارتفاعا خلال عام لتصل إلى نحو 65 ريالا، مشيرًا إلى أن سعر الكيس الواحد كان 40 ريالا في عام 1432هـ، فيما زاد السعر إلى 44 ريالا، ومع بداية السنة الميلادية للعام الماضي بلغ 46 ريالا.

وأضاف الهفتاء إنه بعد فترة بسيطة ارتفع السعر إلى 50 ريالا ووصل إلى 53 ريالا وثبت على هذا السعر قرابة الـ 9 شهور فيما بعد إحالة استيراد الشعير للقطاع الخاص قامت مؤسسة الصوامع ببيع الكمية الموجودة لديها على الشركات الموردة للشعير بنظام مناقصة تم شراؤه بسعر رخيص من بعض الشركات، ومن بعد ما تم إرساء هذه المناقصة ارتفع السعر ليتراوح بين 59 و60 ريالا حتى وصل إلى 65 ريالا.

وطالب بمراعاة الشروط فيما يخص الاستيراد، مشيرًا إلى أنها شروط تعجيزية ولا تنطبق إلا على الشركات الكبيرة، موضحا أن الحلول المطلوبة هي السماح بالاستيراد حتى لا يقتصر على شركات معينة، إضافة إلى أهمية السماح بزراعة الشعير، خاصة أنه يقتصر حاليا على مَنْ لديه زراعة أعلاف خضراء، داعيا إلى أن يعامل الشعير مثل نظام القمح، خاصة أنه من قائمة الحبوب.

وقال تاجر المواشي محمد العلواني إن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف مجهولة لدى المستثمرين ولا يعلم أحد ما هي تلك الأسباب مؤكدًا أن المستثمرين مضطرون لرفع أسعار المواشي من 50 ريالا إلى 100 ريال لتعويض خسائرهم من الأعلاف.

وأوضح العلواني أن سوق الماشية على مشارف «عيد الأضحى» متوقعًا أن تصل أسعار المواشي إلى 2000 ريال.

وأضاف العلواني إن وفرة الأغنام المنتجة تعزز العرض وتقل الأسعار على المدى القريب، ثم يقلّ الإنتاج فتبدأ الأسعار ترتفع شيئًا فشيئًا على المدى البعيد مشيرًا إلى أن تجار الأعلاف لديهم التزامات مما أدى إلى رفع أسعارهم مما حمّل مستثمري المواشي أعباء وبالتالي المستهلك.

وأوضح أن المستثمرين ينتقدون الزيادة غير المبررة في ارتفاع الأسعار، مطالبًا بخفض أسعار الأعلاف لتعزيز حركة الشراء والبيع في سوق الماشية لا سيما أن السوق مقبلة على موسم عيد الأضحى.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب صرحت بأنه بناء على الاستفسارات حول أسعار بيع الشعير بالأسواق، فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة واضعة قائمة بأسماء وأرقام التواصل مع الشركات المؤهلة عبر منصة «استيراد» لاستيراد الشعير بغرض التجارة وإنتاج الأعلاف.

وأوضحت المؤسسة أن دورها التنظيمي ينحصر بالتأهيل وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقا للأسعار العالمية للاستيراد.