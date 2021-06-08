شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تصدر صكوكا دولية بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو عن البدء في طرح الصكوك بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية، بتاريخ 26/ 10/ 1442هـ الموافق 7/ 6/ 2021م، وينتهي بتاريخ 7/ 11/ 1442هـ الموافق 17/ 6/ 2021م.

وأوضحت «أرامكو» أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالدولار الأمريكي، على أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مفيدةً أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي المستثمرون من المؤسسات المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.