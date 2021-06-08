شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: تطورات صناعة المالية الإسلامية تدعم إطلاق منتجات مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية د. فهد الدوسري، أن التطورات النوعية في صناعة المالية الإسلامية ومن أبرزها منظومة الأبحاث والتطوير، تعد محورًا إستراتيجيًا يقرأ الواقع وينظّر للتطورات والتحديات ويتلمس جانب الطلب ليسهم في إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشارك في النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال تدشينه الورشة الربعية الثانية للمالية الإسلامية لعام 2021، التي عُقدت افتراضيًا بعنوان «مساهمة البحث والتطوير في صناعة المالية الإسلامية». وتطرق الدوسري إلى أبرز التطورات النوعية التي يشهدها المجال في المملكة، ومنها مبادرة الأبحاث المشتركة التي أطلقها «ساما»، ومن ضمنها البحث في مجال المالية الإسلامية، مستعرضًا دور إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك العاملة في المملكة الصادر في شهر فبراير 2020، في دعم منظومة الأبحاث والتطوير بالمجال.