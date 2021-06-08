شكرا لقرائتكم خبر عن 12.8 مليار ريال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 12.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، فيما انخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات 6.8%، إذ بلغت ما نسبته 19.9% من إجمالي الأقساط المكتتب بها.

وقال التقرير إن إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي، ارتفع بنسبة 2.5% مما أدى إلى ارتفاع حصته من إجمالي الأقساط المكتتب بها من 60.2% في الربع الأول من 2020 إلى 61.3% في الربع الأول من 2021.

ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 26.2% مما أدى إلى ارتفاع حصته من إجمالي الأقساط المكتتب بها من 2.4% في الربع الأول من عام 2020 إلى 3% في الربع الأول من 2021.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لأنواع التأمين العام الأخرى انخفض 1.5% إذ بلغت حصتها من إجمالي الأقساط المكتتب بها 15.8%. وبحسب التقرير احتفظت شركات التأمين بما نسبته 85.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة مدفوعا بنسب احتفاظ التأمين الصحي وتأمين المركبات.

وأوضح التقرير أن معدل الخسارة الإجمالي لشركات التأمين ارتفع بنحو 2.6% ليبلغ 83.3% في الربع الأول من 2021، فيما ارتفعت النسبة المجمعة بمعدل 0.6% لتبلغ 100.4%، بينما انخفض معدل المصروفات ليصل 17.2% مما أدى إلى ارتفاع أقل في النسبة المجمعة مقارنة مع معدل الخسارة. ولفت التقرير إلى أن الدخل الصافي لشركات التأمين ارتفع من 81.6 مليون ريال في الربع الأول من 2020 إلى 100.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع دخل الاستثمار من 180.4 مليون في الربع الأول من 2020 إلى 279.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض الدخل الناتج من عمليات التأمين.

وارتفع معدل الملاءة لشركات التأمين بمعدل 23% في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي دخل الاستثمار لشركات التأمين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 54.8% ليبلغ 279.2 مليون ريال، بينما ارتفع صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة بنسبة 23% ليبلغ 100.4 مليون ريال.