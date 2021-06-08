الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 12:57 صباحًا, 8 يونيو 2021 م

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر تراجع واردات الصين من النفط الخام في شهر مايو إلى أدنى مستوىً لها في عام.
فقد بلغت عقود خام برنت القياسي العالمي أقرب استحقاق 72.27 دولاراً للبرميل، لكنها أغلقت متراجعةً 40 سنتاً، أو 0.56 في المئة، إلى 71.49 دولاراً للبرميل.
وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضةً 39 سنتاً، أو 0.56 في المئة، عند 69.23 دولاراً للبرميل.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا