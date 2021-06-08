بنك التنمية يتفق مع العربي على خدمات ادخارية لمشتركي زود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة أمس مع أحد البنوك المحلية، تهدف إلى تقديم خدمات مالية ادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري، الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، وتوسيع الخيارات أمام المشتركين في اختيار البنك التجاري المناسب لهم، حيث تم اعتماد البنك العربي الوطني امتدادا للاتفاقيات السابقة.

وبموجب الاتفاقية سيعمل البنك العربي الوطني على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرنامج الادخاري وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من فرص ممكنة لتنمية المدخرات عبر منظومة حلوله المالية والاستثمارية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد الرشيد.

ويعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامنا مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى 10% من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويوفر برنامج زود العديد من المميزات، مثل تقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20%، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات، وقد لاقى البرنامج إقبالا لدى عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، بالإضافة إلى منتج زود الأجيال المخصص للفئة العمرية من 6-18 عاما، حيث تجاوز عدد مشتركي المنتجات الادخارية (90) ألف مشترك، فاق مجموع مدخراتهم (240) مليون ريال.