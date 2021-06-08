شكرا لقرائتكم خبر الموافقة على تخفيض رأسمال فتيحي 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة السوق المالية على طلب مجموعة فتيحي القابضة تخفيض رأسمالها بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 27.5 مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأضافت أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وذكرت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة في مارس الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، عن طريق إلغاء الأسهم وتعويض المساهمين بذلك، لزيادته عن الحاجة.