شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية و"ناسداك" يغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين حيث انخفض "داو جونز" و"إس أند بي 500"، في حين أغلق "ناسداك" وحيدا على ارتفاع.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



هذا، وأفادت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن مقترح إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ إنفاق يصل إلى 4 تريليونات دولار سيكون له وقع الإيجاب على الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو تم زيادة معدل الفائدة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق الخام عند 69.23 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70 دولارا وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق عند 71.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 71.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 34630 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34820 نقطة وأقل مستوى عند 34574 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4226 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4232 نقطة وأقل مستوى عند 4215 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 13881 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13889 نقطة وأقل مستوى عند 13784 نقطة.