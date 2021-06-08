شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على استقرار مع الإعلان عن نظام التشغيل الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو إيجابي مع الإعلان عن نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 15" متضمنا بعض المميزات والتحديثات الجديدة لخدمات التشغيل لجوالات "آيفون".



وصرح نائب رئيس شركة "آبل" "كريج فيديريجي" في بيان أن الإصدار الجديد لنظام التشغيل المذكور سيتاح أولا للمطورين قبل المستخدمين.



وأضاف أن نظام التشغيل يشمل تحديثات في استخدام "فيس تايم" كالصوت ثلاثي الأبعاد وإتاحة التحدث مع عدة أشخاص في نفس الوقت وإرسال روابط وغير ذلك كدعم مكالمات "فيس تايم" عبر نظامي التشغيل "ويندوز" و"أندرويد".



كما كشفت "آبل" في مؤتمر المطورين السنوي أيضا عن تحديثات لتطبيق الخرائط التابع لها وتواجد بيانات ثلاثية الأبعاد لأحوال الطرق والتوسع لكشف بيانات في المزيد من الدول في أوروبا وأستراليا.



وعلى صعيد التداولات، استقر سهم "آبل" في ختام جلسة الإثنين عند 125.9 دولار، وسجل أعلى سعر في التعاملات عند 126.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 124.8 دولار.