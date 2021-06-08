شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يسجل أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الإثنين وسجل أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، وذلك بعد إعلان تمديد حظر حسابات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".



وكشفت "فيسبوك" في بيان الجمعة الماضية عن أنها ستواصل حظر حسابات "ترامب" على منصتها لمدة عامين إضافيين بداية من السابع من يناير/كانون الثاني الماضي.



وأضافت "فيسبوك" أنها ربما تعيد تفعيل حسابات "ترامب" على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" في يناير/كانون الثاني من عام 2023، وذلك بعد إجراء تقييم لهذه الحسابات ومعرفة مدى خطورتها على سلامة المتابعين.



وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل أيضا على تقييم أي اضطرابات أو عمليات عنف نتجت عن تحريض أو منشورات على منصات "فيسبوك".



وأكدت "فيسبوك" على أنه حالة عودة تفعيل حسابات "ترامب" على منصاتها، فسوف تفرض إجراءات وقيود صارمة على هذه الحسابات وأيضا عقوبات تصاعدية عند المخالفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.9% وأغلق عند 336.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 337.6 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، وأقل سعر عند 328.9 دولار.