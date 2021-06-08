شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلت السلعة الزراعية عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع سجلته في وقت سابق بالجلسة.



وتلقت الذرة دعما اليوم من جفاف الطقس في مناطق الغرب والوسط الأمريكية الأمر الذي يهدد بكبح الإمدادات تزامنا مع قوة الطلب.



ويرى محللو أن تقديرات المعروض العالمي من الذرة تظهر انكماشا في ظل استمرار جفاف الطقس في البرازيل وقوة الشراء من الصين.



وأشار محللو "آي إتش إس ماركيت" الأسبوع الماضي إلى أن محصول الذرة البرازيلية لموسم 2020/2021 سوف يسجل 88 مليون طن، وهو ما يقل بخمسة ملايين طن عن تقديراتها السابقة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 6.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 7.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار، في حين سجلت أقل سعر عند 6.74 دولار.