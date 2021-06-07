شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تسجل نزوحا قياسيا للتدفقات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة نشرت اليوم الاثنين، أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار تحذير المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، وهو ما يمثل 8.3 بالمائة من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام. ومنذ بداية العام ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت بتكوين في أواخر التعاملات اليوم 0.6 بالمائة إلى 35591 دولارا. وعلى مدار شهر مايو هبطت العملة الرقمية 35.4 بالمائة. ومنذ بداية يونيو انخفضت بتكوين 4.8 بالمائة.

وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.