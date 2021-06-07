شكرا لقرائتكم خبر عن 85.35 مليون درهم صفقة تخارج «شعاع» من «الخليجي التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «شعاع كابيتال»، عن بيع حصتها البالغة 34,648,071 سهماً والتي تمثل نحو 3.8% من «المصرف الخليجي التجاري» إلى مجموعة «جي إف إتش المالية». كذلك، قام صندوق «جولديلوكس» المدار بواسطة «شعاع»، ببيع حصة تبلغ 87,078,724 سهماً تمثل نحو 9.76% من «المصرف الخليجي التجاري» أيضاً إلى «جي إف إتش». وبعد عملية البيع هذه، لم تعد تمتلك «شعاع» و«جولديلوكس» أي حصة في المصرف الخليجي التجاري.

ومن خلال هذه العملية، زادت نسبة ملكية «جي إف إتش» في المصرف من 55.41% إلى 69.05%، وذلك يوم الأحد 6 يونيو/ حزيران. وأكدت المجموعة أن الاستحواذ يأتي تماشياً مع استراتيجيتها لرفع نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري. وتوقعت أن يكون لهذا الاستحواذ أثر إيجابي في أرباح المجموعة.

نتائج الربع الثاني

وقالت «جي إف إتش» إن العملية قامت من خلال اتفاقية بيع وشراء على ملكيتهما البالغة 121.7 مليون سهم، مقابل 8.76 مليون دينار بحريني (85.35 مليون درهم) ما يعادل 0.072 دينار بحريني لكل سهم.

من جهتها قالت «شعاع» في بيان منفصل إنها تتوقع أن ينعكس الأثر الإيجابي لعملية البيع على النتائج المالية للربع الثاني لعام 2021، وأن عملية بيع أسهم «المصرف الخليجي التجاري» تمثل تقدماً مستمراً في خطة «شعاع» المعلنة مسبقاً من حيث التخارج من الأصول غير الأساسية. كما أكدت «شعاع» من خلال إعلانها مؤخراً عن نتائجها للربع الأول لعام 2021، والتي شهدت تحقيق المجموعة لأرباح ربع سنوية تصل إلى أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية، على أنها تسير على الطريق الصحيح في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية كما هو مخطط لها.

الأصول غير الأساسية

وقال أجيت جوشي، مدير عام، رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن هدفنا المتمثل في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتحسين النمو. ويتماشى هذا البيع مع هذه الاستراتيجية ويُظهر علامة فارقة أخرى في عملية تقليص وحدة الأصول غير الأساسية، مما يسمح لشعاع بالتركيز على دفع النمو وخلق المزيد من القيمة لمستثمرينا».