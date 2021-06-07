شكرا لقرائتكم خبر عن «أراس» تطلق مشروعها العقاري الأول في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت «مجموعة أراس» عن إطلاق مشروعها العقاري الأول «أراس ريزيدنس» في منطقة «مجان» في دبي، بكلفة إجمالية بلغت 75 مليون درهم.

ويعد مشروع «أراس ريزيدنس» المشروع السكني الأول للشركة في إمارة دبي، حيث يضم باقة من الخيارات السكنية المتنوعة والفسيحة، والتي تمتد على مساحة 17 ألف قدم مربع، وإجمالي مساحة بناء 140 ألف قدم مربع، ويتألف المبنى من ثمانية طوابق تضم استوديوهات بمساحات واسعة تبدأ من 431 قدماً مربعة، وشقق بغرفة نوم واحدة وصالة تبدأ من 770 قدماً مربعة، وكذلك غرفتي نوم وصالة بمساحة 1300 قدم مربعة، إضافة إلى شقة واحدة تقع في الطابق الثامن والأخير من المبنى تتألف من ثلاث غرف نوم وصالة بمساحة 2443 قدماً مربعة.

وقال أشرف محمود رئيس مجلس إدارة «مجموعة أراس»: «نعلن عن إطلاق «أراس ريزيدنس» الذي يمثل أول مشاريع مجموعة «أراس» في قطاع العقارات السكنية في إمارة دبي، والذي يأتي استجابة للطلب المتزايد على الشقق العصرية، مما يعكس نهج استراتيجياتنا المتبعة حالياً في تطوير المشاريع. نلتزم من خلال مشروع "أراس ريزيدنس" الارتقاء بمستوى جودة العقارات السكنية للمشترين الباحثين عن نمط العيش الحديث وسط أجواء من التصميم العصري».

وأضاف: «بدأنا في تنفيذ المشروع خلال الجائحة وكنا على ثقة بأن الوضع الاقتصادي في الإمارة سيستقر، لذلك حرصنا على متابعة العمل وفق الخطة المرسومة، واليوم بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 50%، ونحن مستمرون في العمل كي يصبح المشروع جاهزاً للتسليم في الربع الأخير من نهاية العام الحالي 2021».

وأوضح محمود إن المبادرات والحوافز التي أعلنت عنها دولة الامارات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ووضع خطط وتسهيلات كبيرة، لتشجع المستثمرين، الأمر الذي جعل الامارات وجهة جاذبة للمستثمرين والبيئة الامثل لإطلاق الاعمال والانشطة الاقتصادية، كما أكد أن القطاع العقاري دولة الإمارات بشكل عام يحافظ على جاذبيته الاستثمارية ويحقق عوائد مناسبة، موضحاً أن دولة الإمارات قد نجحت في أن تكون الوجهة الأفضل للإقامة وشراء العقارات الفاخرة من قبل الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين الذين قدموا إليها خلال الجائحة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مختلف المجالات خاصة المجال الطبي، موضحاً أن هذا الأمر يعود إلى مبادرات القيادة الرشيدة والحزم التشجيعية والتحفيزية.