شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ملكية «إن إم سي» إلى الدائنين قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن الأوصياء المشتركون لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية عن استلام التزامات الدائنين المؤكدة التي ستضمن خروج المجموعة من إدارة سوق أبوظبي العالمي ليصبح الدائنون مساهمين في أعمال «إن إم سي» بموجب صك إدارة الشركة (DOCA).

وسيقوم الأوصياء المشتركون قريباً باقتراح وإطلاق سندات سوق أبوظبي العالمي لترتيب الشركة والتي ستسمح للشركات العاملة بالخروج من عملية إعادة الهيكلة، مع نقل الملكية إلى الدائنين.

و يقول ريتشارد فليمنج، أحد الأوصياء المشتركين: «يعكس الدعم العظيم من الدائنين المشاعر الإيجابية تجاه النهج الجماعي الذي اتخذناه خلال هذه العملية لضمان قيام المجموعة بتحسين القيمة للدائنين».