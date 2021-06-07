فلسطين حاضرة دائماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تغب فلسطين يوماً عن ضمير ووجدان دولة الإمارات، فهي دائماً في القلب قضية وشعباً وحقاً وتاريخاً وقداسة. والتزامها بالقضية الفلسطينية لا يخضع لظروف أو لحسابات ضيقة؛ لأنه ينبع من قناعة باتت جزءاً أساسياً من سياسة ثابتة كرّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما حمل القضية الفلسطينية في ثنايا قلبه، مدافعاً عنها في كل المحافل واللقاءات، مؤكداً على الدوام أنه «لا يمكن إقرار السلام في الشرق الأوسط طالما أن الشعب الفلسطيني قد حرم من حقوق أجداده»، و«دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة».

إنه نهج ثابت والتزام راسخ يؤكده قادة الإمارات كل يوم، من خلال الأفعال وليس الأقوال (كما يفعل البعض) عبر سياسة واقعية لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، وتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة كل تداعيات العدوان وظروف الحياة القاسية التي يعانيها جراء الحصار.

هذا الالتزام تُترجمه الإمارات على أرض الواقع كل يوم، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والقومية، وكان ما أرسلته دولة الإمارات إلى قطاع غزة يوم أمس، من مساعدات مجرد نموذج لهذا الالتزام، فقد أرسلت 960 طناً من المواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية لنحو 20 ألف أسرة في القطاع، عبر ذراعها الإنسانية (هيئة الهلال الأحمر الإماراتي)؛ إذ سيّرت 33 شحنة عبر معبر رفح، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من سكان غزة، أوضاعاً إنسانية صعبة، وعدم توافر الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء جراء تداعيات الحرب الأخيرة، وما تعرض له القطاع من دمار واسع.

إن الاستجابة السريعة لاحتياجات الشعب الفلسطيني كانت دائماً في صدارة اهتمام قيادتنا الرشيدة، ففي يناير الماضي، تم إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة إلى القطاع، من خلال 29 شاحنة دخلت معبر رفح أيضاً، بقيمة 9 ملايين درهم لدعم عشرة آلاف أسرة.

الأرقام وحدها تتحدث عما قدمته الإمارات للشعب الفلسطيني من دعم ومساعدة، وتوثّقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل دول العالم. كما يثمّنه الشعب الفلسطيني عالياً، ويرى أنه بمثابة بلسم على جرح مفتوح.

تقول الأرقام إن إجمالي المساعدات الإماراتية خلال الفترة من 2020 إلى الآن، بلغت 1.14 مليار دولار (عدا مساعدات أمس)، منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث تعتبر الإمارات من أكبر الدول المانحة ل«الأونروا» لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.

أجل. هذه هي دولة الإمارات، وهذا بعض ما تقدمه للشعب الفلسطيني، في وقت لا يقدم فيه غيرها إلا الكلام.