شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها المنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.77%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.53%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.34%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.81%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.23%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.21%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 7.7 مليون جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3320 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.