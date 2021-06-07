شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير مصانع الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى لتقييم الحالة الفنية لمصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية، لافتا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه تمت دعوة مكتبين عالميين من أمريكا وإيطاليا، لتقديم عروضها للتطوير مع وضع قواعد للتقييم.

وذكر أسامة مهدى أنه من المتوقع استلام العروض منتصف أغسطس المقبل، تمهيدا للبدء في أعمال إجراء مناقصة ثانية، لتطوير الشركة وتحديد القيمة المالية لتطوير، ولا سيما أن الشركة باتت محاطة بالمناطق السكنية، مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات لخفض الانبعاثات وفق المعايير الدولية لحفاظ على السكان والبيئة المحيطة.

أضاف إنه سيتم بحث وتطوير المصانع الأربعة في الشركة خاصة وحدة حامض النيريتك ومصنع النترات مع خفض معدلات استهلاك الطاقة حيث كان يتم استهلاك من 45 الى 47 مليون وحدة حرارية في إنتاج كل طن سماد، في حين أن المعدل العالمى يبلغ فقط 26 مليون وحدة ، لافتا إننا لكى نصل لهذا الرقم سنحتاج لاستثمارات كبيرة، لكن يمكن خفض الاستهلاك ل 30 مليون وحدة أو 31 مليون وحدة على غرار الشركات المصرية وهذا يتناسب مع حجم الانفاق والاستثمار المطلوب .

وفيما يتعلق بشركة النصر للأسمدة، أشار إلى إنه سيتم دعوة مكتب خبرة عالمى لتقييم حالتها الفنية، تمهيدا لتطويرها حيث إنه من المهم ان يكون التطوير في محلى وليس مجتزئا حتى يكون مجديا ، لافتا أن الوضع الحالي لشركة كيما في تحسن كبير، وتم القضاء على بعض الأعطال الفنية، حيث تعمل بالشركة بانتظام، وبالتالي من المتوقع أن تحقق أرباحا خلال الفترة المقبلة.