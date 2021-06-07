شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور ماكينات مصانع الغزل والنسيج الجديدة الواردة من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تركيب أول ماكينات حديقة واردة من سويسرا لتزويد المصانع الجديدة بها، وذلك فى إدارة التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك تمهيدا لافتتاح برنامج التدريب غدا الثلاثاء.

ويتكلف مشروع تطوير شركات العزل والنسيج والقطن نحو 22 مليار جنيه، ومن المتوقع افتتاحه منتصف العام المقبل.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تركيب ماكينات خط التدريب، وهى نفس الماكينات التى سيتم تركيبها فى المصانع بالمحلة، لبدء تدريب العاملين عليها وإطلاق البرنامج خلال ساعات، مضيفا أن الماكينات الجديدة من طراز ريتر السويسرى، ستكون اساس المصانع الجديدة، وبما يتماشى مع تقوية وتأهيل السواعد الفنية، باعتبارها أساس الصناعة.