شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 7-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 7-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت سيناء، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للفنادق، سبيد ميديكال، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير. إيقاف تداول 20 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لصناعة الورق-راكتا، أسمنت سيناء، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للفنادق، سبيد ميديكال، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، العامة للصوامع والتخزين، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

البورصة تربح 3.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه. البورصة تربح 3.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، فيما ربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.550 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 7.7 مليون جنيه، 87.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3320 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.579 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 65.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 51.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 14.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.121 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.34%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.256 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.735 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.838 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.