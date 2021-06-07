شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مع انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب بيانات اقتصادية أمريكية هامة.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



هذا، وأفادت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن مقترح إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ إنفاق يصل إلى 4 تريليونات دولار سيكون له وقع الإيجاب على الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو تم زيادة معدل الفائدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.02 دولار للأوقية.