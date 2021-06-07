شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الإسترليني تزامنا مع ضعف الدولار وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار الأمريكي فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



هذا، ويتلقى الجنيه الإسترليني دعما من إعلان الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" السيطرة على تفشي فيروس كورونا نتيجة توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بريطانيا عدم تسجيل أي حالات وفاة في يوم واحد للمرة الأولى منذ يوليو/تموز عام 2020.



من ناحية أخرى، سوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4183، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4191 وأقل سعر عند 1.4111.