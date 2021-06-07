شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع عن ذروة عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عامين التي وصلت إليها بفعل توقعات بتحسن الطلب وإبقاء كبار منتجي الخام على سريان قيود على الإمدادات.

وأثناء الجلسة سجلت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق 72.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019، لكنها تراجعت لتغلق منخفضة 40 سنتا، أو 0.56 بالمائة، إلى 71.49 دولار للبرميل.

ولامست عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستوى 70 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، لكنه أنهت الجلسة منخفضة 39 سنتا، أو 0.56 بالمائة، عند 69.23 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط على مدار الأسبوعين الماضيين وزاد برنت 37 بالمائة منذ بداية العام بفضل قيود الإمدادات التي فرضتها أوبك وحلفاؤها وتعافي الطلب جزئيا من انهيار سببته جائحة كوفيد-19.

وقال محللون إن الأسعار انخفضت في التعاملات المبكرة بعد بيانات صينية أظهرت أن واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام هبطت في مايو إلى أدنى مستوى في عام.