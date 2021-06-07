شكرا لقرائتكم خبر المرحلة الثالثة من مبادرة إلغاء الغرامات تنتهي 30 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع مكلفيها من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثالثة، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي مددت لـ6 أشهر ابتداء من 21 يناير الماضي وحتى 30 يونيو الحالي.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامتي التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المبادرة تتضمن 3 مراحل، الأولى انتهت بنهاية مارس، والثانية كانت حتى نهاية مايو الماضي، في حين بدأت المرحلة الثالثة والتي يعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 50% لتستمر حتى نهاية يونيو من 2021.

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» قطاع الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة عبر الموقع الالكتروني (gazt.gov.sa)، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل بالضغط هنا.

كما نوهت إلى أنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الالكتروني.

المبادرة تتضمن 3 مراحل:

الأولى: انتهت بنهاية مارس

الثانية: انتهت بنهاية مايو

الثالثة: مستمرة حتى نهاية يونيو

المبادرة الثالثة:

يعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 50%

تشمل الإعفاء من غرامات:

التأخر في السداد

التأخر في تقديم الإقرار

تصحيح الإقرار