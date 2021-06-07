تشيلي تدعو الشركات السعودية لاستكشاف الفرص الواعدة

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ودعت ريسبيرغ الشركات السعودية لاستكشاف الفرص الواعدة في تشيلي في قطاعات الطاقة والتعدين والزارعة والسياحة، منوهة إلى مزايا وحوافز الاستثمار التي توفرها تشيلي للمستثمرين الأجانب.
وأكدت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة التشيلي أهمية زيارتها للمملكة والمشاورات المثمرة التي أجرتها مع المسؤولين والجهات الحكومية، ورغبة بلادها القوية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي وصفتها بأنها بلد كبير ولديه موارد عظيمة وتتوافر به فرص استثمارية واسعة يمكن للمستثمرين التشيليين الاستفادة منها.
بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري المقومات الاقتصادية للمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ومكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا وفي ثقة المستهلك وبيئة الأعمال، كما اتخذت إجراءات فاعلة لتسهيل التجارة والاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب، مبديا استعدادهم في قطاع الأعمال السعودي لبناء شراكات مع أصحاب الأعمال في تشيلي موجها لهم الدعوة لاستكشاف المملكة وحزمة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها رؤيتها الطموحة من خلال الاستثمار المباشر أو عبر شراكات مع نظرائهم السعوديين.
وتركزت مداخلات أصحاب الأعمال السعوديين خلال اللقاء على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتبادل الوفود السياحية للتعريف بكلا البلدين، وتوثيق العلاقات بين مجلس الغرف والغرفة التجارية في تشيلي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الزارعة والسياحة والتعدين وتصدير التمور السعودية والأمن الغذائي.
وتمتلك المملكة وتشيلي فرصا واسعة للتعاون في 3 قطاعات أساسية هي الطاقة المتجددة، حيث تعد تشيلي من الدول المتقدمة في تشريعات الطاقة المتجددة عالميا ومن أكبر المنتجين في أمريكا الجنوبية، ويمكن أن تسهم في زيادة مصادر الطاقة (الشمسية والرياح) لتعظيم قيمة قطاع الطاقة بالمملكة، أما في قطاع التعدين فتمتلك تشيلي أعلى نسبة إنتاج من النحاس عالميا والثانية في إنتاج الليثيوم مما يعد فرصة للتعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع، فيما تعد تشيلي من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية وبذلك يمكنها تلبية طلب المملكة من الأغذية.
اقتصاد تشيلي:
- يعد خامس أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.
- متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4%.
- يعتمد بشكل أساسي على سوق النحاس.
- يتوفر عدد من الصناعات الرئيسة.
- يتمتع بدرجة عالية من الحرية الاقتصادية.
- يحتل المرتبة 44 في قائمة أكبر الدول المصدرة.
- يحتل المرتبة 44 في قائمة أكبر الدول المستوردة.
- ملائم للتجارة والاستثمارات الأجنبية.
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