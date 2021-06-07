شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض في انتظار بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب بالأسواق لبيانات التضخم بالولايات المتحدة.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت بعض علامات الارتفاع في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبا على أداء وول ستريت وأسواق السندات.



من ناحية أخرى، أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن مقترح إدارة الرئيس "جو بايدن" بضخ إنفاق يصل إلى 4 تريليونات دولار سيكون له وقع الإيجاب على الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو تم زيادة معدل الفائدة.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 559 ألف وظيفة في مايو/أيار بينما توقع محللون إضافة 645 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 5.8% في الشهر الماضي من 6.1% في أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع المؤشر عند 5.9%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.