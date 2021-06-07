شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض وسط ترقب جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسط ترقب جولة جديدة من المفاوضات النووية مع إيران.



وسوف تنطلق هذا الأسبوع جولة جديدة بين دول الغرب وإيران من أجل تذليل العقبات أمام حل المشكلات التي تمهد لإعادة تفعيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة ضد طهران.



يأتي ذلك بعد إعادة العقوبات الأمريكية ضد إيران من جانب الرئيس السابق "دونالد ترامب" بسبب ما رآه بالصفقة الأسوأ مع إيران.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 69.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 70 دولارا وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 71.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 71.1 دولار.