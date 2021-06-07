شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" في صدارة الشركات الأكثر نفوذا بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاءت شركة أرامكو السعودية في صدارة الشركات الأكثر نفوذا بمنطقة الشرق الاوسط . وكانت مجلة «فوربس» الأمريكية قد نشرت تصنيفها لأكثر الشركات نفوذًا في الشرق الأوسط، والذي أظهر أن معظمها لم تحافظ على قيمتها أو لم تعد مربحة كما كانت.

وأشار تقرير "فوربس" إلى أن المبيعات الإجمالية للشركات الـ100 الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط، بلغت 550 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغ صافي الدخل الإجمالي 91 مليار دولار، بانخفاض قدره 17.9٪ و38.5٪ على التوالي، مقارنة بالعام 2020.

وتهيمن المملكة على القائمة بـ 37 شركة سعودية من بين الأكثر نفوذًا في المنطقة، حيث صنفت "أرامكو السعودية" في المرتبة الأولى.