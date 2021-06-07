شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. تغريم جوجل 220 مليون يورو بسبب الإعلانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت هيئة حماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل 220 مليون يورو (268 مليون دولار) بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر على سوق خوادم الإعلانات لمواقع الإنترنت وناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وأشارت الهيئة إلى أن جوجل أرادت الاستفادة من إجراءات التسوية وهو ما وافقت عليه الهيئة. واقترحت جوجل التعهد بتحسين إمكانية التشغيل البيني لخدمات "جوجل آد مانجر" المسؤولة عن بث الإعلانات على مواقع الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مع خوادم إعلانات وحلول بيع المساحات الإعلانية لشركات أخرى، إلى جانب إلغاء البنود التي تعطي جوجل أفضلية في هذا المجال.