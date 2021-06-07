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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 يونيو الحالي.

وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني .