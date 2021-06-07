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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودي نظم افتراضيا ورشته الربعية الثانية للمالية الإسلامية لعام 2021 بعنوان «مساهمة البحث والتطوير في صناعة المالية الإسلامية»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية. وتناول وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، أهمية التطورات النوعية في هذه الصناعة، ومن أبرزها منظومة الأبحاث والتطوير، التي تعد محورا استراتيجيا يقرأ الواقع وينظر للتطورات والتحديات ويتلمس جانب الطلب ليسهم في إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشارك في النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.



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