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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ورشة عمل حول «التخطيط الاستراتيجي لشرح ماهيته وفوائده ومميزاته بالعمل»، لمنسوبي الغرفة بهدف تطوير البرامج الإدارية والوظيفية والتقنية. وتناولت الورشة تعريف التخطيط والاستراتيجية وكيفية التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار وتطبيق الأساليب المنطقية نحو تحقيق النتيجة النهائية للعمل بشتى مجالاته، إلى جانب شرح ماهية فلسفة التفكير الاستراتيجي وتأثيره على المستقبل القريب والبعيد، وتوضيح الأفعال الإبداعية ذات النواتج الفعالة، إضافة إلى ممارسات القيادة الاستراتيجية في تعزيز الممارسات الأخلاقية وتحديد التوجه الاستراتيجي واستثمار القدرات والمواهب مع تطوير رأس المال البشري.



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