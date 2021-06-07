أرامكو السعودية تعين بنوكا لطرح صكوك دولية بالدولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة أرامكو السعودية أمس في طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية، فيما سينتهي الطرح في 17 يونيو الجاري.

وعينت أرامكو أكثر من 10 بنوك من جميع أنحاء العالم لتنظيم طرح الصكوك.

وأوضحت أرامكو في بيان أمس، أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالدولار الأمريكي، مبينة أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مفيدة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وذكرت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعينت أرامكو السعودية كلا من (الإنماء للاستثمار) و(الراجحي المالية) و(بي إن بي باريبا) و(سيتي) و(بنك أبو ظبي الأول) و(جولدمان ساكس) و(إتش إس بي سي) و(جي بي مورجان) و(مورجان ستانلي) و(الأهلي المالية) و(الرياض المالية) و(س أم بي سي نيكو) و(ستاندرد تشارتر) بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارا من اليوم 7 يونيو 2021.

200 ألف الحد الأدنى

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي، وسيحدد سعر الطرح والقيمة الاسمية، والعائد، ومدة استحقاق (الصك/ السند) بحسب ظروف السوق.

وقد يعرض عملاق النفط السعودي ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفقا لما نقلته (بلومبيرج) عن مصدر مطلع على الأمر.

وتعمل (أرامكو) على جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح، وهو تعهد قطعته الشركة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسة في لندن (London Stock Exchange).

الطرح الأول منذ نوفمبر

وسيكون الطرح المخطط له الأول منذ نوفمبر، عندما جمعت (أرامكو) 8 مليارات دولار من عرض للسندات. وكان طرحها الأول البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخما أيضا، وفقا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.

وكان النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، قال في مايو الماضي، «إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة».

وأضاف «إن المركز المالي للشركة قوي ومرن ولديها أولويات واضحة لاستخدام النقد، وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن «أرامكو» قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية، من خلال الإصدارات السابقة التي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاما.

تصنيف موديز

وأصدرت وكالة موديز اليوم الاثنين تصنيفا لبرنامج إصدار الشهادات الائتمانية الجديد لأرامكو عند الفئة P(A1)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة «إنه لم يتم تغيير تصنيفات (أرامكو السعودية) الأخرى، بما في ذلك تصنيف المُصدر على المدى البعيد في الفئة A1، وتصنيف المقياس المحلي للمُصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa، وتصنيف برنامج السندات العالمية على المدى المتوسط (GMTN) في الفئة (P)A1 وتصنيفات إصدارات السندات الأساسية غير المدعومة بأصول في الفئة A1.

تفاصيل الطرح:

بداية الطرح 7 يونيو 2021

نهاية الطرح 17 يونيو 2021

قيمة الطرح الإجمالية

تحدد حسب ظروف السوق

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون من المؤسسات

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار

سعر طرح (الصك/ السند)

تحدّد القيمة الاسمية بحسب ظروف السوق

عائد (الصك/ السند)

تحدد قيمة العائد بحسب ظروف السوق

مدة استحقاق (الصك/ السند)

تحدد مدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق