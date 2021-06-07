شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة «متابعات» تويتر مدفوعة الأجر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير أن تسريبات من داخل شركة «تويتر» الأمريكية، كشفت عن تخطيط لإطلاق خدمة جديدة مدفوعة الأجر للشركة تختص فيما أطلقت عليه «المتابعات الممتازة»، إلا أن مسؤولي «تويتر» رفضوا التعليق على هذه التسريبات.

في حين أوضحت المصادر لموقع «إنغادجيت» التقني المتخصص، أن الخدمة ستكون مدفوعة الأجر وتمكن مستخدمي «تويتر» من المتابعة المكثفة لحسابات معينة تستهدفها لتظهر في مقدمة شريط الأخبار دائماً سيدفعون مقابلها. وتشترط «تويتر» أن يكون عمر المستخدم تخطى 18 عاماً

وأكدت المعلومات أن توتير ستلزم منشئ المحتوى عليها بتقديم طلب للحصول على حالة «متابع ممتاز» من أجل إدارة من سيمكنهم متابعته، فضلاً عن أن يكون لديه أكثر من ألف متابع على الحساب وينشر أكثر من 25 تغريدة قبل 30 يوماً من إرساله الطلب.

ومن جهتهم لم يعلق مسؤولو «تويتر» على هذه التسريبات وأكدوا أنه في حالة إطلاق أي خدمة جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً.