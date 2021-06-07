شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الوطن» يشارك في تمويل منصة «بقشة» الإماراتية بمليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن صندوق الوطن؛ المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الهادفة إلى دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن مشاركته إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العائلية في توفير تمويل أولـيّ بقيمة مليون دولار (3.67 مليون درهم) لمنصة «بقشة» الإماراتية، وهي شركة تقنية في مجال التكنولوجيا متخصصة في تسويق إبداعات المواهب في عالم التصميم والأزياء النسائية في المنطقة.

وتأسست منصة «بقشة» عام 2018 بأيدي إماراتية، وتعتبر البوابة الأولى والرائدة في اكتشاف تصاميم عصرية بطابع خليجي؛ إذ توفر المنصة أكثر من 15 ألف منتج لأكثر من 800 مصممة مستقلة في الوطن العربي، حيث مكنتهم من البيع لأكثر من 40 دولة إلى اليوم.

وقالت هند باقر، المديرة العامة لصندوق الوطن: «نحن حريصون في صندوق الوطن على المساهمة في تحفيز ريادة الأعمال، والعمل على توفير البيئة الملائمة التي تمكن الشركات الناشئة من النمو والازدهار عبر رواد الأعمال والمواهب، والمساهمة في إطلاق طاقاتها الإبداعية الكامنة، وتمكينها من ترجمة أفكارها لمشاريع تعزز جهود بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط».

وقال يحيى محمد صالح، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لمنصة «بقشة»: «نستعد اليوم لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث يتيح لنا الحصول على هذا التمويل تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الكبيرة والواعدة التي يشهدها القطاع على مستوى المنطقة، ويمكننا من التوسع في نطاق عملنا وخلق فرص جديدة لمجموعة أكبر من المبدعين في مجال تصميم الأزياء، والمساهمة في نقل منتجاتهم من الأسواق المحلية إلى التنافسية على مستوى الأسواق العالمية».

وأضاف: «لدينا عدد كبير من المصممين والمستفيدين من منصتنا لتسويق منتجاتهم، 90% منهم إماراتيات تراوح أعمارهن بين 18 و35 عاماً، وهذا التمويل يمكننا من الوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من المصممين الراغبين في الاستفادة من منصتنا وأدواتنا للتوسع إلى سوق الأزياء العالمي، والذي يقدر حجمه بأكثر من نصف تريليون دولار سنوياً، ولا يمثل فقط فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق؛ بل أيضاً له تأثير اجتماعي كبير من حيث خلق فرص العمل والتمكين الفردي وتصدير المواهب الإقليمية».