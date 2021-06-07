شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبونتيا» تفتتح مقرّاً في دبي وتسعى لتملك علامات تجارة إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت الشركة الناشئة «أوبونتيا»، التي تتخذ من دبي مقرّا لها، وتستحوذ على العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية، جمعها 20 مليون دولار كتمويل أولي، ما يعتبر إحدى أكبر جولات رأس المال التأسيسي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وإضافة إلى مكتبين في دبي والرياض، تخطط «أوبونتيا» لفتح مكاتب في إسطنبول والقاهرة ولاغوس خلال الأشهر المقبلة.

وقد أشرفت على الجولة الأولية شركات «الرائد فنتشرز» و«جلوبال فاوندرز كابيتال»، و«بريسايت كابيتال» و«كينجسواي كابيتال»، بمشاركة أكثر من مستثمر ملاك بينهم توشار أهلواليا الرئيس التنفيذي لمجموعة «رايزور»، وجوناثان دوير الرئيس التنفيذي السابق لشركة «داراس» والمؤسس المشارك لشركة جومياط، وحسام عرب الرئيس التنفيذي لشركة «تابي والرئيس التنفيذي السابق لشركة «نمشي».

وشركة «أوبونتيا» التي أطلقت في مارس الماضي من قبل فيليب جونستون ومانفريد ماير، تتيح لرواد التجارة الإلكترونية تحقيق الاستفادة القصوى من علاماتهم التجارية، سواء عبر تخارجهم منها أو الاستفادة من نموها المستقبلي. وعلاوة على ذلك، تهدف «أوبونتيا» إلى رعاية وبناء نظام بيئي في المنطقة لريادة الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية.

وستستخدم «أوبونتيا» الأموال التي تم جمعها لاكتساب علامات بارزة في مجال التجارة إلكترونية والاستثمار في فريق من خبراء التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا الذين سيتولون مسؤولية إدارة وتنمية العلامات التجارية بعد عملية الاستحواذ.

وقد عمدت الشركة فعلاً، إلى توظيف فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة كبيرة من «أمازون» و«نون» و«ماكينزي» و«أوبر إيتس» و«نمشي».

وتعليقاً على جولة التمويل الناجحة، قال فيليب جونستون رئيس «أوبونتيا» التنفيذي: «نحن ممتنون جداً لشركائنا الذين انضموا إلينا في هذه الرحلة للارتقاء بالنظام البيئي للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أسسنا أوبونتيا لتمكين رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من الاستفادة القصوى من إمكانات علاماتهم التجارية، سواء من حيث التخارج الآن، أو الاستفادة من النمو المستقبلي».

وقال مانفريد ماير الرئيس التنفيذي المشارك في «أوبونتيا»: «السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حالياً أقل نضجاً مما هو عليه في الغرب، لكنه ينمو أسرع بكثير من أي سوق آخر في العالم، حيث إن عدد رواد الأعمال الذين يبيعون عبر الإنترنت ينمو بأكثر من 50% في السنة. وسينجح نموذج العمل هذا في المنطقة؛ لأن كثيراً من رواد الأعمال المذهلين في الشرق الأوسط قد ظهروا خلال السنوات القليلة الماضية».