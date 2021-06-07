شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «غرفة دبي» و«إيباي» لتمكين الشركات الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت «غرفة تجارة وصناعة دبي» مذكرة تفاهم مع موقع «إيباي» المتخصص بالتجارة الإلكترونية، وذلك في خطوة هدفها مساعدة الشركات الأعضاء في الغرفة والشركات العاملة في الدولة، على زيادة حجم مبيعاتها على موقع eBay.com.

ومن خلال برنامج «إيباي للأعمال- الإمارات»، ستحصل الشركات العاملة في الدولة من أعضاء «غرفة دبي» على تدريب عملي يشمل مجموعة من الدورات التدريبية المصممة خصيصاً حول كيفية إنشاء متجر رقمي جديد، والتوسع في متجر قائم على موقع «إيباي»، بالإضافة للحصول على خدمات دعم متخصصة من قبل فريق يضم خبراء ومختصين من «إيباي».

كما سيتمكن المشاركون أيضاً من الوصول إلى أدوات وحلول تساعدهم على التواصل والوصول إلى أكثر من 185 مليون مستخدم نشط على موقع «إيباي» في الأسواق العالمية، والاستفادة أيضاً من بوابة متخصصة على الموقع تقدم دعماً وخبرات رقمية مصممة خصيصاً للشركات في دولة الإمارات الراغبة في التوسع بأعمالها وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي للوصول من خلال «إيباي» إلى 190 سوقاً حول العالم، منها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وغيرها.

كما تشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الأعضاء الاستفادة من برامج تدريبية شخصية يقدمها خبراء "إيباي" والإدراج المجاني للشركات، واستشارات متخصصة يقدمها خبراء «إيباي» حول تأسيس تواجد رقمي وتطويره على متجر «إيباي». وسيستفيد أعضاء الشبكة الإلكترونية العالمية الموثوقة الخاصة بغرفة دبي، والتي تضم مجموعة من الشركات ومزودي الخدمات المحلية والإقليمية والعالمية الموثوقة، على مجموعة من المزايا الحصرية والإضافية من «إيباي».

كما تنص مذكرة التفاهم أيضاً على قيام الطرفين بالتعاون لتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل المشتركة والمخصصة لتعزيز وعي الشركات بمزايا البيع عبر موقع «إيباي»، وكيفية تأسيس متجر من خلاله.

وأكد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة تجارة وصناعة دبي» على أهمية هذه الشراكة التي تعد تطوراً مهماً سيسهم في مساعدة الشركات الإماراتية على تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع نطاقها العالمي والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة الناشئة في الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متزايداً من المستهلكين.

وأضاف الهاشمي قائلاً: «يسعدنا توحيد جهودنا مع شركة رائدة بمجالها مثل إيباي، والتي يمكن أن تقدم فوائد بعيدة المدى تساعد الشركات الإماراتية على زيادة حجم مبيعاتها عبر الإنترنت، وتحقيق طموحاتها في مجال التجارة الإلكترونية. كما تكمل هذه الشراكة الاستراتيجية، جهود غرفة دبي المستمرة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي من خلال تزويد الأعضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، بإمكانية الوصول إلى المعرفة والأدوات والمزايا التي تدعم ازدهارهم وتنمية أعمالهم خارج الحدود».

وبدوره قال إيليا كريتوف، المدير العام للأسواق العالمية الناشئة في «إيباي»: «نحن فخورون بالتعاون مع غرفة دبي التي تمثل وتدعم مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، لمساعدة البائعين في الإمارات على إيجاد مصادر دخل جديدة، ودعم استمرارية أعمالهم خلال هذه الأوقات الصعبة. وقد شهدنا خلال فترة كوفيد-19 نمواً بلغ 28% في عدد البائعين الجدد من الإمارات الذين انضموا ل «إيباي»، حيث يبيع التاجر من الإمارات سلعة واحدة كل 90 ثانية على منصة «إيباي».

وأضاف كريتوف قائلاً: «نعتبر الإمارات واحدةً من أهم الأسواق المستهدفة، ونتطلع إلى تعزيز دعمنا للباعة المحليين في الإمارات. ومع وجود 185 مليون بائع من كل أنحاء العالم، و250 مليون بحث عن منتج يومياً، وأكثر من 190 سوقاً حول العالم، نوفر في «إيباي» للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الفرصة للوصول إلى الأسواق العالمية، وندعو جميع الشركات والباعة لتفقد صفحتنا للتعرف أكثر إلى كيفية بدء النشاط على إيباي».

ويوجد نحو 5,000 شركة في الإمارات تقوم ببيع منتجاتها حالياً على منصة «إيباي». وقد تم تصدير أكثر من 300 ألف منتج من الباعة في الإمارات خلال العام 2020. وتعتبر الفئات التالية من الأكثر طلباً على منصة «إيباي» وتشمل قطع غيار السيارات، والإلكترونيات، والأزياء والمقتنيات والمنتجات ذات العلامات التجارية للمنازل والحدائق. أما أكثر الدول التي تقوم بالشراء من المنتجات المدرجة من قبل الشركات الإماراتية على المنصة فهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا.